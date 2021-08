La definizione e la soluzione di: La residenza di Rossella in Via col vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Tara

Curiosità/Significato su: La residenza di Rossella in Via col vento Vivien Leigh (categoria Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile) per sempre legato a Rossella (nell'originale Scarlett) O'Hara, la protagonista del celeberrimo film Via col vento, vincitore di ben 8 premi Oscar, oltre 39 ' (4 938 parole) - 19:50, 14 mag 2021

