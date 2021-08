La definizione e la soluzione di: Quello ascorbico è la vitamina C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : acido

Curiosità/Significato su: Quello ascorbico e la vitamina C Acido ascorbico L'acido L-ascorbico, o semplicemente acido ascorbico (noto anche come principio antiscorbutico) è un composto organico con proprietà antiossidanti presente 33 ' (3 290 parole) - 19:20, 24 ago 2021

C'è chi nelle cose sa vedere quello positivo; L'orchestra suona in quello mistico; C'è quello celiaco; Quello d'amore non è curabile con delle medicine; Il nome più comune dell'acido ascorbico; Frutti secchi ricchi di vitamina E; Malattia provocata da carenza di vitamina C; Può esserlo chi ha un grave deficit di vitamina D; Contengono vitamina C;