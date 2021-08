La definizione e la soluzione di: Quelle d'aria non suonano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Trombe

Altre definizioni con quelle; aria; suonano; Sono storiche quelle di marzo; Quelle geologiche sono divise in epoche e periodi; Nelle automobili ci sono quelle parasole; In quelle d'oro non cè sangue; Bonaria senza boria; Camera mortuaria; Variano con la latitudine; Ha corso in Bulgaria; Alle Olimpiadi si suonano quelli nazionali; Risuonano di ronzii; Suonano come che; Suonano a mezzogiorno; Ultime Definizioni