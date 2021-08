La definizione e la soluzione di: Pungono per difendersi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : papi

Curiosità/Significato su: Pungono per difendersi Puntura di insetto (sezione Insetti che Pungono per difendersi) a causa del veleno inoculato o a causa di un'allergia. Alcuni insetti Pungono i vertebrati al fine di ottenere sostanze nutritive dal sangue, questi 11 ' (1 126 parole) - 00:10, 28 dic 2020

