La definizione e la soluzione di: Si prepara per il pranzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : tavola

Curiosità/Significato su: Si prepara per il pranzo Zuppa gallurese geografica del nord Sardegna - ma è diffusa anche in altre zone dell'isola. Si prepara predisponendo in una teglia vari strati di pane raffermo che viene inumidito 3 ' (254 parole) - 12:45, 10 ago 2021

