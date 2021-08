La definizione e la soluzione di: Il porto indiano in cui approdò Vasco da Gama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Calicut

Curiosità/Significato su: Il porto indiano in cui approdo Vasco da Gama Durban (categoria P625 letta da Wikidata) il 20% di indiani, il 9% di bianchi e il 2,5% di mulatti. Il 25 dicembre 1497, il navigatore portoghese Vasco da Gama approdò in un porto naturale sull'Oceano 11 ' (1 252 parole) - 12:17, 18 ago 2021

