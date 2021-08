La definizione e la soluzione di: Portafortuna in carne e ossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Mascotte

Curiosità/Significato su: Portafortuna in carne e ossa Superstizioni legate agli animali (sezione Rettili e anfibi) sinistro) di coniglio è ritenuta un Portafortuna, al punto che negli USA è oggetto di commercio. Oltre a ciò è anche simbolo di fertilità e di buon augurio 23 ' (2 706 parole) - 15:53, 26 dic 2020

