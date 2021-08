La definizione e la soluzione di: Ha più bocche in Adriatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : Po

Curiosità/Significato su: Ha piu bocche in Adriatico Mare Adriatico Disambiguazione – "Adriatico" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Adriatico (disambigua). Il mare Adriatico è l'articolazione del mar 51 ' (5 223 parole) - 16:13, 9 lug 2021

Altre definizioni con bocche; adriatico; Boccheggiante, trafelato; Le sue bocche separano Corsica e Sardegna; Bocche di vulcani; Si protende tra il mar Adriatico e il mar lonio; La più grande penisola dell'Adriatico; La zuppa di pesce tipica dell'Adriatico; Sfocia nell'Adriatico; Ultime Definizioni