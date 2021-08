La definizione e la soluzione di: Piace a chi non sa stare fermo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Azione

Curiosità/Significato su: Piace a chi non sa stare fermo Disney Fairies Nel primo film non è contenta del suo mestiere, perché, non avendo un talento legato alla natura, non può andare nel mondo fermo a portare la primavera 13 ' (1 696 parole) - 12:07, 24 ago 2021

