è un ottimo piatto di melanzane in forno

Soluzione 10 lettere : parmigiana

Curiosità/Significato su: e un ottimo piatto di melanzane in forno Pasta al forno pasta al forno o timballo di pasta è un piatto tipico della cucina italiana, fatto di pasta, in genere pasta corta, ricoperta di sugo e formaggi e cotta 7 ' (802 parole) - 02:51, 22 mar 2021

Altre definizioni con ottimo; piatto; melanzane; forno; Pesce ottimo cotto al forno; Ottimo vino dolce di Bordeaux; Ottimo formaggio del Cuneese; E' ottimo in pinzimonio; Il piatto più importante di un banchetto; Tipico piatto spagnolo; Un pesce... piatto; Succulento piatto di carne; Pomodori, melanzane e zucchine lo sono da frutto; Un ottimo modo di cuocere le melanzane; Piatto siciliano a base di melanzane; Si cuociono, ripieni, al forno; Pesce ottimo cotto al forno; Fornaio... ma senza forno; Verdure: cucinate in forno con la besciamella; Ultime Definizioni