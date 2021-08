La definizione e la soluzione di: Non vi potè entrare Mosè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : Terra promessa

Curiosità/Significato su: Non vi pote entrare Mose Mosè le tribù d'Israele Mosè salì, dalle steppe di Moab, sul monte Nebo e da lassù poté guardare la Terra Promessa, senza potervi entrare a causa della sua 133 ' (17 090 parole) - 16:49, 23 ago 2021

