La definizione e la soluzione di: Non la perde l'imperturbabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Calma

Curiosità/Significato su: Non la perde l imperturbabile Tokyo Ghoul della squadra Quinx fino a quando non è stato sostituito con Ginshi. Kuki spesso si mostra come un individuo imperturbabile, ma è avventato e vizioso quando 83 ' (8 873 parole) - 22:28, 2 ago 2021

