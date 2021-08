La definizione e la soluzione di: Il metallo che ha per simbolo Pt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Platino

Curiosità/Significato su: Il metallo che ha per simbolo Pt Platino (categoria Metalli) (disambigua). Il platino è un metallo, è l'elemento chimico di numero atomico 78 e il suo simbolo è Pt. È un metallo di transizione, malleabile, duttile (è il metallo 14 ' (1 270 parole) - 18:59, 21 giu 2021

