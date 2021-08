La definizione e la soluzione di: L'Oscar della musica leggera interazionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: L Oscar della musica leggera interazionale

Ennio Morricone (categoria Premi Oscar nel 2007) spettacolo. Nel 1960 comincia a scrivere musiche per film, e nel contempo lavora come arrangiatore di musica leggera per orchestre e per la casa discografica 62 ' (6 172 parole) - 14:49, 22 ago 2021