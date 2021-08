La definizione e la soluzione di: Gli uccelli come i francolini e le faraone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Gallinacei

Curiosità/Significato su: Gli uccelli come i francolini e le faraone Galliformes (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagine) I Galliformi (Galliformes Temminck, 1820) sono un ordine della classe degli uccelli che comprende uccelli a noi molto familiari come i tacchini, le faraone 46 ' (2 912 parole) - 07:26, 13 lug 2021

Altre definizioni con uccelli; come; francolini; faraone; Uccelli di palude; Relativo all'allevamento degli uccelli; Uccelli dal piumaggio rosa; Voraci uccelli rapaci; Trarre come guadagno; Un fiore come la Cattleya; Poesia come la manzoniana Il cinque maggio; Mammifero come il maiale; Il faraone che completò il tempio di Luxor; Il faraone che fece erigere i templi di Abu Simbel; Il capitano delle guardie del faraone nell'Aida; Ultime Definizioni