La definizione e la soluzione di: Frutto per marmellate.

Soluzione 11 lettere : Mela Cotogna

Curiosità/Significato su: Frutto per marmellate Marmellata le marmellate e la crema di marroni". ^ Giacomo Devoto, Avviamento all'etimologia italiana, Milano, Mondadori, 1979, ISBN 88-04-26789-5. Marmellata, in 5 ' (557 parole) - 22:01, 20 mag 2021

