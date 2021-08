La definizione e la soluzione di: Francis __: vinse l'Oscar per le musiche di Love Story. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 3 lettere : Lai

Curiosità/Significato su: Francis __: vinse l Oscar per le musiche di Love Story Love Story (film 1970) Ricevette 7 candidature (tra cui Miglior Film) e vinse un Oscar per la musica di Francis Lai. Durante le riprese del film Erich Segal scrisse in contemporanea 7 ' (678 parole) - 14:01, 19 giu 2021

