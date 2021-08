La definizione e la soluzione di: Si divide in orecchiette e ventricoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Cuore

Curiosità/Significato su: Si divide in orecchiette e ventricoli rispettando del tutto le valvole, e la respirazione. Le misure da esso avute in ventuno cani, sia nei ventricoli che nelle orecchiette, sono molto più elevate di

Altre definizioni con divide; orecchiette; ventricoli; Popolarissimo sito web per condividere video; Membrana che divide le narici; Il Po lo divide dall'Emilia; Dividere un bottino; La cucina delle orecchiette alle cime di rapa; Condiscono le orecchiette; Ortaggi con le cui cime si condiscono le orecchiette; Si sposano molto bene con le orecchiette; Ultime Definizioni