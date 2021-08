La definizione e la soluzione di: Differenzia i giocatori in campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Maglia

Curiosità/Significato su: Differenzia i giocatori in campo Pallacanestro ( campo da basket) limitazioni i giocatori titolari ed essere a loro volta sostituite. Un giocatore che è stato sostituito può in ogni caso ritornare in campo in sostituzione 76 ' (10 652 parole) - 22:20, 1 lug 2021

Altre definizioni con differenzia; giocatori; campo; Si differenzia da Sofia per una consonante; Quella differenziata va fatta per i rifiuti; In medicina, l'insieme dei caratteri particolari per cui ogni individuo si differenzia da un altro; Scarto biologico per la raccolta differenziata; Cambio di formazione che riposa i giocatori ing; Giocatori che nascondono le carte; Segnala i cambi di giocatori all'arbitro di calcio; Li usano sarti e giocatori di biliardo; I trionfi sul campo; Testa di ippocampo; Se ne cerca una di scampo; Delimitano il campo della regata; Ultime Definizioni