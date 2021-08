La definizione e la soluzione di: Le consonanti in gita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : GT

Curiosità/Significato su: Le consonanti in gita Inglese australiano del cosiddetto flapping delle consonanti /d/ e /t/, ossia, come nell'inglese nordamericano, quando queste due consonanti sono prevocaliche subiscono una 9 ' (1 150 parole) - 15:09, 8 gen 2021

