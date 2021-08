La definizione e la soluzione di: Le consonanti in dono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : dn

Curiosità/Significato su: Le consonanti in dono Scrittura e pronuncia del latino (sezione consonanti) e delle consonanti che trascrivono due suoni: tem-pes-tas, dic-si (<dixi), ho-rid-son (<horizon). Nel caso di gruppi di più di due consonanti solo l'ultima 71 ' (8 320 parole) - 03:49, 19 ago 2021

