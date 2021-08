La definizione e la soluzione di: In cambio di cento copechi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Rublo

Curiosità/Significato su: In cambio di cento copechi Unione Sovietica (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) il quale era diviso in 100 copechi; il tasso di cambio ufficiale oscillava tra 0,6 e 0,84 rubli per dollaro statunitense, il cambio tra rublo e dollaro 118 ' (11 641 parole) - 12:08, 21 ago 2021

