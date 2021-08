La definizione e la soluzione di: Cambiano spago in spiga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IA

Altre definizioni con cambiano; spago; spiga; Cambiano la vista in città; Si scambiano un si; Cambiano l'atleta in attesa; Cambiano i colpi in soldi; Si fa con carta e spago; Nello spago e nel giunco; Cuce con lo spago; Sono formate da spire di spago o di lana; Infiorescenze a spiga; Fa la spiga come il grano; Filamento di spiga; Pianticella a spiga dai fiori azzurri; Ultime Definizioni