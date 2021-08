La definizione e la soluzione di: Cabina di legno per i bagnanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Casotto

Curiosità/Significato su: Cabina di legno per i bagnanti Stabilimento balneare (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) turistica posta nei pressi di una spiaggia, dotata di locali e attrezzature che offrono servizi e accoglienza ai bagnanti per la balneazione. La prima diffusione 7 ' (771 parole) - 18:28, 23 lug 2021

Si guida da una cabina; Un trasporto di montagna a fune senza cabina; Una cabina mobile; Grosso veicolo con cabina di guida; Può esserlo un legno; Recipiente di legno per conservare sardine; Un legno nero e molto pregiato; Forniscono il legno per il fondo dei violini; Le temonoi bagnanti; Lo sono Le bagnanti in un'opera di Paul Cézanne; Accolgono molti bagnanti; Dipinse molte Bagnanti;