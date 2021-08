La definizione e la soluzione di: Appoggi per chi sale o scende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Corrimani

Curiosità/Significato su: Appoggi per chi sale o scende Gran Via delle Orobie deviazione che a destra sale al bivacco Corti, e si arriva alla Scala delle Orobie, suggestiva scalinata di gradoni rocciosi che scende ripida verso nord-est 40 ' (5 189 parole) - 13:31, 14 lug 2021

Vi è appoggiata la statua; Appoggiò, con Seurat e Cross, la tecnica pittorica del divisionismo; Appoggiò lo sbarco in Normandia sigla; Locuzione per punto d'appoggio ubi __ lat; Si gioca in molte sale; Sbocca nel golfo di Salerno; La spina dorsale dei pesci; Lo stato di Salem; La previsione con segno e ascendente; Ascendente assai lontano; L'ordine di scendere; Sale e scende sul palcoscenico;