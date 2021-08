La definizione e la soluzione di: Un apparecchio per riprese dall'alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Drone

Curiosità/Significato su: Un apparecchio per riprese dall alto Grandangolo che è un apparecchio delicato ma i ricercatori sono fiduciosi di poter rendere le lenti più compatte e resistenti per un utilizzo più generico. ^ Un grandangolo 5 ' (575 parole) - 12:14, 14 gen 2021

Altre definizioni con apparecchio; riprese; dall; alto; L'apparecchio che si usava per inserire le scritte nei film; Apparecchio per la TV; Apparecchio che rivela i vari gradi di sordità; Apparecchio che eroga acqua per spegnere incendi; Riutilizzi, riprese; Lo si gira in più riprese; Un luogo per riprese cinematografiche; Permette riprese dall'alto; Tinte dalla speranza; Cade sempre dalle nuvole; Il sistema che protegge Venezia dall’acqua alta; Il combustibile dalla spazzatura; Più si va in alto e più si allarga; L'altopiano detto Tetto ilei mondo; Vivono... in alto; Altopiano iberico; Ultime Definizioni