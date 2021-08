La definizione e la soluzione di: Si usano per bere il tè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Tazze

Curiosità/Significato su: Si usano per bere il te Tsampa orzo al quale si aggiunge burro di yak. Pertanto la tsampa, più che un piatto, è un ingrediente: difatti i tibetani usano dire «bere tè misto a burro 5 ' (673 parole) - 21:22, 10 ago 2021

Il gioco in cui si usano le palline più leggere; I sarti li usano di stoffa; Si usano per vagliare; Conosciuto... nel Siracusano; Vi si va a bere acqua; Lo era l'ubriaco... prima di bere; Chiese da bere alla Samaritana; Sono abilissimi nel darla a bere;