La definizione e la soluzione di: Un'offerta di acquisto di azioni in Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Opa

Curiosità/Significato su: Un offerta di acquisto di azioni in Borsa offerta pubblica di acquisto significati, vedi OPA (disambigua). Per offerta Pubblica di acquisto o OPA, in inglese tender offer, s'intende ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale 24 ' (3 206 parole) - 06:47, 5 dic 2020

