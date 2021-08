La definizione e la soluzione di: Uno scalo in Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Olbia

Curiosità/Significato su: Uno scalo in Sardegna Isola Rossa (Trinità d'Agultu e Vignola) ( Isola Rossa (Sardegna)) Isola Rossa - regione.Sardegna.it Manlio Brigaglia, Salvatore Tola (a cura di), Dizionario storico-geografico dei Comuni della Sardegna, Sassari, Carlo Delfino 5 ' (438 parole) - 14:55, 20 ago 2021

