La definizione e la soluzione di: Una presa in giro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Sfottò

Curiosità/Significato su: Una presa in giro Baciamano una presa in giro in quanto è un'estremizzazione della pratica originaria. Un nobiluomo bacia la mano di una dama, dipinto di Pietro Longhi, 1746 In teatro 7 ' (884 parole) - 14:04, 7 ago 2021

Altre definizioni con presa; giro; Manovra la macchina da presa; Il mese in cui fu presa la Bastiglia; Cattivo presagio; E' collegato a una macchina da presa; Precede la prima tappa del giro ciclistico; Manda in giro molti Tedeschi; Spettava all'ultimo in classifica del Giro d'ltalia; Lo è il girone che seleziona i finalisti; Ultime Definizioni