Una battaglia come quella di Lepanto.

Soluzione 6 lettere : Navale

Curiosità/Significato su: Una battaglia come quella di Lepanto battaglia di Lepanto significati, vedi battaglia di Lepanto (disambigua). La battaglia di Lepanto (Lèpanto; chiamata Nafpaktos [?a?pa?t??] dagli abitanti, Lepanto dai veneziani 68 ' (8 812 parole) - 03:37, 14 lug 2021

