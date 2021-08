La definizione e la soluzione di: Si trasporta in rotoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Carta

Curiosità/Significato su: Si trasporta in rotoli Collo (logistica) (categoria Senza fonti - trasporti) camion che prende in carico dall'acciaieria 3 rotoli di nastro posizionati su 2 pallet (2+1), trasporta 3 colli. Un camion che trasporta ghiaia alla rinfusa 4 ' (514 parole) - 16:52, 13 ago 2021

Altre definizioni con trasporta; rotoli; Rischio che corrono le uova nel trasportarle; Telefonini i furgoni che trasportano i detenuti; Veicolo per trasportare liquidi; Cassone metallico trasportabile; Rotolini di carne, pesce o verdure ripieni; Rotoli di carta; Ultime Definizioni