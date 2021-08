La definizione e la soluzione di: Svetta... in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ET

Curiosità/Significato su: Svetta... in centro Tolosa verso Santiago di Compostela in Spagna. Singolare è la sua torre sulla crociera, di forma ottagonale, che svetta al centro del transetto. Chiesa dei Giacobini 27 ' (2 804 parole) - 15:51, 23 lug 2021

