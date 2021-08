La definizione e la soluzione di: Suffisso per sostanze proteiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Ina

Curiosità/Significato su: Suffisso per sostanze proteiche Etilene succinico). Il nome "etilene" entrò in uso nella metà del XIX secolo, dove il Suffisso -ene, utilizzato nel senso di "deriva da", fu aggiunto al nome del radicale 23 ' (2 560 parole) - 16:01, 27 giu 2021

Altre definizioni con suffisso; sostanze; proteiche; Suffisso da participi passati; Suffisso latino che forma comparativi; Suffisso per sostanze chimiche; Un suffisso da participi; Le sostanze come la pepsina e la ptialina; Distillato alcolico di sostanze vegetali; Pianta che si nutre di sostanze in decomposizione; Acidi o __, per cibi o sostanze; Ultime Definizioni