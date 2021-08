La definizione e la soluzione di: Sorge in alta montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Baita

Curiosità/Significato su: Sorge in alta montagna Plose (categoria Montagne delle Dolomiti) Plose è una montagna delle Alpi alta 2.562 m che Sorge vicino a Bressanone (Brixen), nella provincia autonoma di Bolzano. Il nome della montagna è attestato 12 ' (1 236 parole) - 02:43, 13 mag 2021

