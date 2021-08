La definizione e la soluzione di: Lo sono le lingue come l'italiano e lo spagnolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Neolatine

Curiosità/Significato su: Lo sono le lingue come l italiano e lo spagnolo Lingua spagnola (disambigua). Lo spagnolo (in spagnolo español), detto anche castigliano (castellano), è una lingua appartenente al gruppo delle lingue romanze della 69 ' (5 268 parole) - 23:15, 19 lug 2021

