La definizione e la soluzione di: Solleva... per sport. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Pesista

Curiosità/Significato su: Solleva... per sport Gabriele Oriali l'esperienza si conclude bruscamente il 20 agosto 2021 quando la proprietà lo solleva dall'incarico. Oriali, insieme all'ex calciatore interista Álvaro Recoba 27 ' (1 931 parole) - 17:37, 21 ago 2021

Altre definizioni con solleva; sport; Macchine per il sollevamento; Sollevare... le antenne!; Macchina per sollevare pesi; Una macchina che solleva l’acqua; Si trasporta in rotoli; Principio di sport; Cassone da trasporto; Lo pratica lo sportivo che fa le regate; Ultime Definizioni