La definizione e la soluzione di: Si scarta per mangiarla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Caramella

Curiosità/Significato su: Si scarta per mangiarla Poke (gastronomia statunitense) pescatori hawaiani, che erano soliti prepararlo con gli scarti del loro pescato e mangiarlo come spuntino. I condimenti tradizionali del poke furono 11 ' (951 parole) - 00:39, 12 giu 2021

