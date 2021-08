La definizione e la soluzione di: Recipienti per l'acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Brocche

Curiosità/Significato su: Recipienti per l acqua acqua distillata Per ottenere acqua distillata si ricorre al processo della distillazione, che consiste nel far bollire l'acqua, raccogliendo successivamente l'acqua condensata 5 ' (568 parole) - 02:39, 26 mag 2021

