La definizione e la soluzione di: Recipiente di legno per conservare sardine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Barile

Curiosità/Significato su: Recipiente di legno per conservare sardine presenti in Costiera, i quali ad agosto erano soliti conservare sotto sale le alici in botti di legno con le doghe scollate e poste in mezzo a due travi

Altre definizioni con recipiente; legno; conservare; sardine; Recipiente in cucina; Recipiente russo per il tè; Un recipiente per marmellate; Recipiente in birreria; Un legno nero e molto pregiato; Forniscono il legno per il fondo dei violini; Si gioca su piste di legno; Dà un legno per mobili; Conservare con cura; Soluzione ad alta salinità per conservare cibi; Oggetti da conservare nello scrigno; Modo di conservare cetrioli e cipolline; Sardine d'acqua dolce; Ultime Definizioni