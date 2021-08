La definizione e la soluzione di: Recipiente in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Tegame

Curiosità/Significato su: Recipiente in cucina Marmitta (cucina) dal francese "Marmite" e significa "Falso", "Ipocrita" perché questo Recipiente quando è chiuso dal coperchio nasconde il suo contenuto. La marmitta ha 2 ' (335 parole) - 17:01, 11 dic 2019

