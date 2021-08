La definizione e la soluzione di: E' raffigurato in una celebre statua bronzea di Benvenuto Cellini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Perseo

Curiosità/Significato su: E raffigurato in una celebre statua bronzea di Benvenuto Cellini Perseo con la testa di Medusa testa di Medusa è una scultura bronzea di Benvenuto Cellini, considerata un capolavoro della scultura manierista italiana, ed è una delle statue più famose 9 ' (1 146 parole) - 22:05, 10 ago 2021

Altre definizioni con raffigurato; celebre; statua; bronzea; benvenuto; cellini; Arma a 3 punte con cui viene raffigurato Nettuno; Il santo raffigurato col maialino; Nato a Correggio il 13 dicembre 1959, il personaggio raffigurato nella foto è un apprezzato flautista italiano; Nato a Istanbul 18 novembre 1989, il personaggio raffigurato nella foto è un attore televisivo turco; Gae, celebre architetto; Celebre tiranno di Atene; Filippo Tommaso, celebre scrittore futurista italiano; Il loro crepuscolo ispirò una celebre opera di Richard Wagner; Vi è appoggiata la statua; Celebre statua di Canova; Il francese che progettò la Statua della Libertà; Una grande statua a sostegno dell'architrave; Tromba bronzea usata dai greci per segnali militari; Tromba bronzea usata dai greci antichi per segnali militari; Il titolo dell'autobiografia di Cellini; Il materiale della statua del Perseo di Cellini; Lo mangiano gli uccellini; Il lupo Disney che dà la caccia ai tre porcellini; Ultime Definizioni