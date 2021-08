La definizione e la soluzione di: Quelle geologiche sono divise in epoche e periodi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Ere

Curiosità/Significato su: Quelle geologiche sono divise in epoche e periodi Scala dei tempi geologici costituito da Eoni. Gli eoni sono divisi in ere, che sono poi rispettivamente suddivise in periodi, epoche ed età. Contemporaneamente, i paleontologi 31 ' (1 666 parole) - 20:06, 19 lug 2021

