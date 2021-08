La definizione e la soluzione di: Preposizione semplice che vale in mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Tra

Curiosità/Significato su: Preposizione semplice che vale in mezzo Complementi in latino l'azione ha una certa durata. Si esprime con l'accusativo semplice o preceduto dalla Preposizione per. Sex menses dictator fuit. [Fu dittatore per sei mesi 54 ' (5 455 parole) - 21:04, 1 mag 2021

Altre definizioni con preposizione; semplice; vale; mezzo; La preposizione che moltiplica; L'ottava preposizione; La preposizione che guarda in alto; Preposizione semplice; Abito femminile semplice e dritto; Preposizione semplice; Una preposizione semplice; Riformulazione di una frase in modo più semplice; Equivale a gulp; Per i Sardi vale Andiamo; In ogni uomo vedono un rivale; I popoli dello Stivale; Come lora che precede il mezzogiorno; Sono in mezzo alle matite; Quasi mezzo ettaro; In mezzo al computer; Ultime Definizioni