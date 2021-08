La definizione e la soluzione di: Pozzi per l'acqua piovana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Cisterne

Curiosità/Significato su: Pozzi per l acqua piovana Pozzo (Venezia) (categoria Pozzi) al pozzo vero e proprio, verso la quale far convergere l'acqua piovana: per tale motivo i Pozzi veneziani si trovano pressoché esclusivamente nei campi 7 ' (893 parole) - 16:35, 18 nov 2019

E' collegato a pozzi; Progetta scavi e pozzi; Agita l'acqua o l'aria; Pulire con acqua e sapone; Vi si va a bere acqua; Così è l'acqua calcarea; Albero con le caratteristiche foglie a ventaglio usate per raccogliere acqua piovana; Pozzo per l'acqua piovana; Un serbatoio di ac­qua piovana;