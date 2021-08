La definizione e la soluzione di: Pari in foga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OA

Curiosità/Significato su: Pari in foga Riccardo Sottil (sezione Cronologia presenze e reti in nazionale) allenatore. Di ruolo ala, è dotato di buona tecnica e velocità, oltre che di foga agonistica. È un ottimo dribblatore, cerca spesso l'uno contro uno ed è bravo 11 ' (667 parole) - 20:59, 22 ago 2021

