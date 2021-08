La definizione e la soluzione di: Ottobre in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Ott

Curiosità/Significato su: Ottobre in breve Pipino il breve Pipino III detto il breve (Jupille, 714 – Saint Denis, 24 settembre 768) è stato maggiordomo di palazzo di Neustria (741-751) e d'Austrasia (747-751) 45 ' (4 580 parole) - 21:11, 1 ago 2021

Altre definizioni con ottobre; breve; Ottobre sul datario; E' in vigore da marzo a ottobre; L'inizio di ottobre; Noto imprenditore USA morto il 5 ottobre 2011; Radiante in breve; Brevemente luminoso; La linea più breve fra due punti; Era l'anti-Bentley, in breve; Ultime Definizioni