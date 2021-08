La definizione e la soluzione di: La mèta della cordata in ascensione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Cima

Curiosità/Significato su: La meta della cordata in ascensione Eiger (sezione Storia della parete nord) vide le due cordate unirsi in una, con i tedeschi davanti, guidati da Heckmair, e gli austriaci dietro, con Harrer a chiudere la cordata e recuperare 48 ' (5 366 parole) - 08:06, 21 ago 2021

