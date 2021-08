La definizione e la soluzione di: Mammifero come il maiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Suino

Curiosità/Significato su: Mammifero come il maiale Sus scrofa domesticus ( maiale domestico) Disambiguazione – "maiale" e "Porco" rimandano qui. Se stai cercando altri significati, vedi maiale (disambigua) e Porco (disambigua) Il maiale (Sus scrofa domesticus 17 ' (2 101 parole) - 19:42, 19 ago 2021

Un pachidermico mammifero come Dumbo; Grosso mammifero dei fiumi sudamericani; Quella istrice è un mammifero della Tasmania; Mammifero sdentato che si appallottola come un riccio; Poesia come la manzoniana Il cinque maggio; Vale come questo; Come una lotta... senza storia; Come una battaglia come quella di Lepanto; Un arrosto di maiale; Lo fornisce il maiale; Grasso di maiale; Un maiale dei cartoni;