La definizione e la soluzione di: Guizzano in cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Lampi

Curiosità/Significato su: Guizzano in cielo Inferno - Canto undicesimo momento di proseguire e Virgilio lascia una notazione oraria: i Pesci Guizzano fuori dall'orizzonte e il Carro si trova nella zona del Coro (il maestrale) 9 ' (1 125 parole) - 23:02, 28 ott 2020

